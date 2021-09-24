Ümraniye'de kömürlükte çıkan yangın 2 binanın çatısına sıçradı

Ümraniye'de bir dairedeki kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın havadan da görüntülendi.

Ümraniye Küçüksu Caddesi Ayder Sokakta saat 13.30 civarında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle kömürlükte yangın çıktı. Çıkan yangın sağ tarafta 2 evin çatısına daha sıçradı. Olay yerine birçok polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinlerinin paniklediği görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Mahalle sakinlerinden Yeter Okumuş yangın esnasında panik yaşadıklarını söyledi. Okumuş, ”Evin kömürlük kısmında çıktı yangın. Hemen yanında bulunan iki binanın çatısına da sıçradı. Durumu itfaiyeye bildirdik çok sayıda ekip geldi. Yangının ilk anında alevler yükseliyordu. Şu an için yoğun bir duman var. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Mahallede kısa süreli bir panik yaşadık" dedi.

Yükselen alevler drone ile havadan görüntülendi.