Ümraniye'de kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı: 3 öğrenci yaralandı

Ümraniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Ümraniye'de Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş aşağı seyir halinde olan 34 LC 605 plakalı öğrenci servisi sürücüsü, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Önce sokakta park halinde bulunan 3 otomobile çarpan servis minibüsü, sonra da bir hafif ticari araca da çarparak durdu. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serviste bulunan öğrencilerden 3'ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri 3 öğrenciyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Kazayı gören Hamit Karadeniz, ”Şoförün söylediğine göre servis aracı yukarıdan geliyor. Yerlerin kaygan olduğunu iddia ediyor. Ve araç kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarpıyor. İki üç tane hafif yaralı çocuk var. Çok da önemli bir şey yok. Ağzında, burnunda ufak yaralanma var. Hayati tehlikesi yok. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü“ şeklinde konuştu.