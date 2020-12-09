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Ümraniye'de korkutan çatı yangını

Ümraniye’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Ümraniye'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Alevlerin yükseldiği yangında panik yaşanırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Şerifali Mahallesi Şah Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar dışarı çıkartılarak itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Vatandaşlar kısa süreliğine panik yaşarken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.


Mahalle sakini bir vatandaş, “Binanın çatısında yangın çıktı. neden çıktığını bilemiyorum fakat elektrik kontağından çıkmış olabilir itfaiye geldi, söndürdü” dedi.

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