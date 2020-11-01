İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye'de korkutan gecekondu yangını

Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde meydana gelen yangında bir gecekondu alevlere teslim oldu.

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir gecekondu alevlere teslim oldu. Yanan gecekondu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Ümraniye Topağacı Mahallesi Kalender sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Vatandaşlar yangına hortumlarla müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı esnada evde bulunan 2 kişi dışarı çıkarak yangından kıl payı kurtuldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.