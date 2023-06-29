Ümraniye'de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı

Ümraniye'de 4 katlı bir binanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hafif yaralandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Şenel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında binanın çatı katı yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katında başlayan yangın yoğun dumana sebep olurken, binada bulunan bir vatandaş dumandan etkilendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralanan vatandaşa ilk müdahale yapılırken, mahalleli panik içerisinde sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa süren çalışmanın ardından söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören İlker Kamiloğlu, "Arabada temizlik yaparken bir anda yukarıdan komşumuz evde yangın çıktığından bahsetti, dumanlar yükselmeye başladı. Evde de sanırım iki çocuk vardı, hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye hızlı bir şekilde geldi ve müdahale etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın çatı katında çıktı" dedi.