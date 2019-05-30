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Ümraniye'de lise öğrencileri 'Tarih Dedektifi' oldu

Ümraniye’de lise öğrencilerinden oluşan gruplar, ’Tarihimizi Keşfedelim’ projesi kapsamında her gün tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı buluyor.

Ümraniye'de lise öğrencilerinden oluşan gruplar, 'Tarihimizi Keşfedelim' projesi kapsamında her gün tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı buluyor.


Yaşadıkları şehrin tarihi yerlerini kitaplarda gören ve okuyan öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan 'Tarihimizi Keşfedelim' projesi ile Sultan Ahmet Meydanı, Yere Batan Sarnıcı ve Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek hem tarihi öğreniyor hem de güzel bir gün geçiriyor. Tarihine sahip çıkan bireylerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan projede her gün 50 lise öğrencisi bilinçlendiriliyor.


Tarihsel ve kültürel gezilere katılan öğrenciler Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan proje sayesinde, kitaplarda gördüklerini şimdi yerinde uzman öğretmeler ve rehberler sayesinde inceleme ve görme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek teşekkür etti. Öte yandan gezilerde yer alan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

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