Ümraniye'de maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı

Ümraniye'de bir binaya giren yüzleri maskeli iki şüpheli, bodrum katta bulunan depoya inerek elektrik merdiveni ile semaver çaldı. Sakin tavırlar içerisinde binadan ayrılan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binaya giriş yapan iki şüpheli şahıs, bodrum kattaki depoya inerek elektrik merdiveni ile semaveri çaldı. Kısa sürede sakin tavırlar içerisinde eşyaları çalan şüpheliler, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, binaya giriş yapan şüphelilerin bodrum kata inerek eşyaları çaldıktan sonra çıkış yaparak yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

“Merdiven ve semaver çalındı"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan bina sakini Sevim Arslan, “Komşumuz hırsızların çıkış yaptığınca fark edince yönetici olduğum için bana gelip söyledi. Ben de bina sakinlerine sorduğumda eşyaları kontrol etmek için bodruma indik. Merdiven ile semaver çalmışlar. Öncesinde binaya gelen bir kişi kapıyı açık bırakmış. Hırsızlarda bu durumdan faydalanıp içeri girmiş” diye konuştu.