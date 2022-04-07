Ümraniye'de matematiği sevdirecek proje

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğince öğrencilere matematik bilgisinin ve sevgisinin artırılması için toplumsal sorumluluk ve görev bilinciyle hareket ediyor. Bu çerçevede yürütülmekte olan “Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” adlı proje ile Ümraniye'de eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin matematik sevgilerinin artırılması amaçlanıyor. Bu projede, hedef kitle olarak ilçedeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı okullarda okuyan lise ve orta öğretim öğrencileri, ulaşılabilirlik ve sorunların doğru tespitinin kolaylığı açısından tercih edildi. Hayata geçirilen projenin temel hedefi ise gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlıyor.

4 hafta sürecek proje ile gerek yapılacak olan konferanslara katılımları gerekse de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri ile bir araya gelmeleri sağlanarak, öğrencilerin matematik ve zekâ oyunlarına olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor. Gençlerin daha sağlıklı rol modelleri görerek kendilerine gelecek için daha sağlıklı kariyer planları yapabilir hale gelmeleri de yapılacak olan projenin amaçları arasında yerini alıyor.

Projenin ilk etkinliği Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. “Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” programın ilkine gençlerin ilgisi ise yoğun oldu.