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Ümraniye'de metro istasyonunun yürüyen merdivenleri dolu parçalarıyla kaplandı

İstanbul’da dolu yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Ümraniye'de vatandaşlar doludan kaçmak için metro istasyonuna sığınırken, istasyonun yürüyen merdivenlerine biriken dolu parçalarının ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.


İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Ümraniye'de de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar Ümraniye metro istasyonuna sığındı. Yoğun dolu yağışı nedeniyle istasyonun yürüyen merdivenlerine dolu parçaları birikti. Biriken parçaların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü. Büyük dolu parçaları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

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