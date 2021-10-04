Ümraniye'de ‘Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi

Ümraniye'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, minik dostların oyunlar oynayabileceği ve eğitilebileceği Avrupa standartlarına uygun ‘Minik Dostlar Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 4 Ekim hayvanları koruma günü kapsamında minik dostların rahat bir ortamda oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için Avrupa standartlarına uygun ‘Minik Dostlar Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta hayvan severler tarafından hayvanların önemine vurgu yapılarak söyleşiler düzenlendi. Parkta kent yaşamında vakit geçirmekte zorlanan hayvanlar için çeşitli parkurlar bulunuyor. Bu sayede minik dostlar, rahat eğitilip oynayabilecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Minik Dostlar Hayvan Parkı' hakkında konuştu. Yıldırım, “Ümraniye'mizde böyle bir parka ihtiyacımız vardı. Bu bölgemizde de böyle bir arsamız vardı. Hem vatandaşlarımızın istifade edeceği, hem de bu minik dostlarımız dediğimiz; kedilerimiz köpeklerimizin de bir oyun alanına bir eğitim alanına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı gidermek maksadıyla böyle bir parkın açılışını gerçekleştirdik. Dünya standartlarında, Avrupa standartlarını saymıyorum artık. Hatta bizim standartlarımız daha yüksek, gelsinler görsünler. Hakikaten diğer ilçelerimizde de bu tür parklarımız ne kadar çoğalırsa hayvanlarımızın eğitimi sadece bakımı yeterli veya hastalıklarının tedavisi bence yeterli değil. Mutlaka bu tür parklar onların ihtiyacını gidericidir. Nasıl çocuklar, gençler spor yapıyorsa onların da daha sağlıklı olmaları için bu spora ihtiyaçları var. Bu park Ümraniye'mize, İstanbul'umuza hayırlı olsun” dedi.

“Buranın böyle bir yere ihtiyacı vardı”

Minik Dostlar Park'ına köpeğini getiren Erşan Tahsin Dönüm, parktan memnun olduklarını söyledi. Dönüm, “Biz buraya oğlumla beraber uzun zamandır gidip geliyoruz. Bütün yapım aşamalarında da buradaydık. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da memnunuz. Buranın böyle bir yere ihtiyacı vardı.” diye konuştu.

Açılış sonunda Köpek eğitmeni Uğur Kuş'un köpeklerle hazırladığı köpek şovu büyük beğeni aldı. Açılışa gelen vatandaşlar da unutulmadı. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker verilirken gelen konuklara da içecek ikram edildi.