Ümraniye'de mobilya atölyesinin cila hanesinde korkutan yangın

Ümraniye'de bir mobilya atölyesinin cila hanesinde yangın çıktı. Yangın sonucu mahalle sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin cila hanesinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Atölyenin pencerelerinden ve çatısından alevler yükselirken, yoğun dumanlar nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri hazır bekletilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören mahalle sakini Hasan Yılmaz, “Komşuların sesleri üzerine dışarı çıktık. Mobilya atölyesinin cila hanesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri müdahale etti söndürdü. Yangında ölen ya da yaralan yok” diye konuştu.