Ümraniye'de ne buldularsa çaldılar: Çorap, akü, mont

Ümraniye'de bir aracın camını zorlayarak açtıktan sonra içerisine giren şüpheli şahıslar, otomobil içerisinde bulunan mont, akü ve çorapları çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 23.00 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisine giren iki şüpheli şahıs park halindeki aracın etrafında bir süre dolaştı, çevreyi kontrol etti. Sokak içerisinde kimsenin olmayışını fırsat bilen şüpheliler harekete geçti. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslardan biri aracın arka camını kuvvet uygulayarak açtıktan sonra aracın içerisine girdi ve ön kapısını açtı. Otomobil içerisine giren şüphelilerden biri araç içerisinde bulunan 1 çuval çorap, akü ve montu dışarıda kendisini bekleyen diğer şahsa uzattı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası şüpheli şahıslar kayıplara karıştı.

“Yeniden soyacaklar diye korkuyoruz”

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan araç sahibi Yunus Emre Koca , “Hırsızlık yaşanınca biz kendi sorumsuzluğumuz zannettik. Meğerse adamlar aracın camını zorlayarak kendi araçlarıymış gibi içeriye girmişler. Araç içerisindeki para, akü, çorap ve montu çaldılar. Pazarcılıkla uğraştığımız için araçta ürünler vardı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeniden soyacaklar diye korkuyoruz. Adamlar çok rahat. Geliyorlar, çalıp gidiyorlar” diye konuştu.