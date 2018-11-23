Ümraniye'de Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Merkezi açıldı

Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Merkezi, Ümraniye'de törenle açıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, ''Osmanlı Ocakları, Osmanlı kültürü ile hareket eden adalet, kalkınma ve barış için, hiçbir etnik köken ayırt etmeden mücadele eden birlik ve beraberliğe hizmet eden, atalarımızın izinde bir kuruluştur. Ülkümüz, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı ülkeyi hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin, ecdadın izinde cumhuriyetin değerlerinde, milletimizin emrinde olmaktır. İri ve diri olup hep birlikte tek bayrak altında tek devlet olacağız. Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için birlik olacağız'' dedi.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, konuşmasında “Yeniden Osmanlı medeniyetini ayağa kaldırmak için açılışını yapacağımız merkezimize hoş geldiniz. Belli ruh ve mana köklerinden esasen süzülmüş, zor dönemlerden geçerken milletimizin kültür abidesi olan Osmanlı medeniyetini canlandırmak adına Osmanlı Ocakları gençlik merkezimizi hizmete açmanın mutluluğu içindeyiz. Hazreti Fatih'in 21 yaşında bizlere önder oldu. Yol göstermiş olmasını örnek alıyoruz. Din, dil, ırk, ayrımı yapmadan mücadele etmiş Fatih'in torunları, kardeşlerim biz böyle bir gençlik istiyoruz. Ahlaklı, Atatürk ile Erdoğan'ı birbirinden ayırt etmeyen, kavga değil kardeşlik isteyen, şu parti, bu parti diye milleti ayırt etmeyen gençlik istiyoruz. Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış ise, ''Bugün aramızda bulunmaktan, bu açılışa Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Biz tarih boyunca büyük imtihanlar verdik ve hepsinden başarıyla, alnı ak şekilde çıktık. Ecdadımız Orta Asya'dan gelerek kendisine yurt edindi. Bugünün Bilecik'inden çıkan küçücük bir devlet, dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu. Bu devleti çekemediler, ecdadın üzerine Haçlı ordularını sürdüler ama ecdat hepsini yerle bir etti. Sonra Cumhuriyet kuruldu, Atatürk'ün önderliğinde bu millet tek yumruk oldu ve ülkeyi işgal etmek isteyen tüm dış kuvvetleri Ege'ye dökerek Cumhuriyet'i inşa etti.” dedi.

Bağış, sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale'de Haçlı seferlerinde bertaraf edilen şer odaklarını yine denize döktük. Türkiye'yi hep içeriden bölmek için uğraştılar. 60 darbesinde bu milletin oylarıyla seçilen başbakanını astılar, 80 darbesinde ‘Bir sağdan bir soldan asıyoruz' diye ilan ederek gencecik fidanları öldürdüler. 28 Şubat'ta bu ülkenin insanını birbirine düşürdüler, Sivas'ta kardeşi kardeşe kırdırdılar. En son 15 Temmuz'da içimizden devşirdikleri hainlerle, bizim uçaklarımızla bizim Meclisimizi bombaladılar, bizim tanklarımızla bizim vatandaşlarımızı ezmeye kalktılar. O gece şanlı ecdadın torunları olan Osmanlı Ocakları hem AK Parti Genel Merkezi'nde hem de Külliye'de destan yazdı. Yarın bu hainlerin yeni bir kalkışmaya çıkmayacaklarının garantisi yok. O yüzden iri ve diri olmalıyız ve bu yüzden bu merkez çok önemli. Yarın olacak tehlikelere karşı gençleri örgütlemek için bu Osmanlı Ocakları Gençlik Merkezi çok önemli.”

Bağış, 31 Mart'ta büyük sınav vereceğiz.” ifadesini kullanarak “Türkiye üzerinde oyun kuranlar şimdi de ekonomi üzerinden, Atatürk üzerinden, ezan üzerinden aramıza fitne sokmaya çalışıyor. Bu oyunlara gelmeyerek 16 yıldır Türkiye'de devam eden hizmet seferberliğini devam ettirmek için gerekeni yapacağız. Osmanlı Ocakları bu ülkenin birlik ve beraberliği için çalışıyor ben buna şahidim. Yeni açılan gençlik merkezimiz vatana millete hayırlı olsun'' diye konuştu.

Açılışa, Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, Osmanlı Ocakları Genel Merkez Yöneticileri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları ve vatandaşlar katılım sağladı.