Ümraniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Ümraniye'de dört yol kesişimine kontrolsüz giren otomobil ile kamyonet kaza yaptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Esenkent Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan dört yol ağzında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Sokak üzerinde seyir halinde olan 41 VD 188 plakalı Volkswagen marka otomobil, dört yol kesişimine giren 34 SC 293 plakalı Ford marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yan yatarak devrilirken, otomobil hasar aldı. Kazada kamyonet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan kamyonetteki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler ambulanslar ile bölgedeki hastaneye sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün emniyet kemerini arkadan takmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.