Ümraniye'de otomobil refüje çarpıp köprüden aşağıya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çarparak köprüden aşağıya düştü. Sürücü yaşamını yitirirken yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde 06:00 sularında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil TEM Otoyolunda bulunan köprüden savrularak Varan Caddesi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan sürücü Serdar Kesim ve yanında bulunan İrem Münhat sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Serdar Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkartılan İrem Münhat olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.