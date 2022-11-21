Ümraniye'de pes dedirten görüntü: Çatı parçalarının uçmaması için canlarını hiçe saydılar

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savrulurken bina sakinleri ise canlarını hiçe sayarak kalan çatı parçalarının uçmaması için çatıya çıkması dikkat çekti. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Ümraniye'de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı parçaları yere düşerken bina sakinleri ise tehlikeli bir şekilde çatıya çıkarak kalan çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayarak çatı parçaları tutmaya çalıştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; çatının uçtuğu kalan çatıp parçalarının ise bina sakinleri tarafından hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tuttuğu görülüyor.