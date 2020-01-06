Ümraniye'de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı

Ümraniye'de yoğun yağış nedeniyle tek katlı bir evi ve evin bahçesini su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, Ümraniye Belediyesi ekipleri ve itfaiye tarafından su tahliye edildi.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle bir evin içerisinde ve bahçesinde su baskını meydana geldi. Evi basan su nedeniyle eşyalar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri evdeki suyu tahliye etti. Ev sakinleri ise bahçeleri tamamen su içerisinde kaldığı için evin içerisinde bekledi.

Ev sakini Ramazan Yılmaz, “Evde iki bayan var. İSKİ'yi bekliyorlar. Su tahliye edilince çıkacaklar” dedi.