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Ümraniye'de sanat engel tanımıyor

Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan Engelli Tiyatro Grubu oyuncuları “Çeşme” isimli tiyatro oyununun çalışmalarına başladı.


Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalarına imza atan Ümraniye Belediyesi, engelli vatandaşların sanatta da etkin olabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye bünyesinde 2011'de kurulan Engelli Tiyatro Grubu hazırladıkları oyunları farklı kültür merkezlerinde tiyatro severlerle buluşturuyor.


Daha önce Engelli Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen “Pazar Çilesi” ve “Hayırsız Evlat” adlı oyunlar büyük ilgi görmüştü. Oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan Engelli Tiyatro Grubu şimdi de “Çeşme” isimli oyuna hazırlanıyor. Ümraniye Belediyesi Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezinde Erkay Yavuz yönetiminde çalışmalarına başlanan oyun; Geleneksel Halk Tiyatrosu'nun türlerinden olan Orta Oyunu, Meddah, Karagöz ve Hacivat'tan izler taşıyor. “Çeşme” hazırlıkların tamamlanmasının ardından izleyiciyle buluşacak.


Erkay Yavuz tarafından yazılan hikaye Osmanlı zamanında bir mahallede geçiyor. İsmail Efendi muhtarı olduğu mahalleye bir çeşme yaptırır. Maksadı mahallelinin suyu uzaktaki çeşmeden değil de bu çeşmeden almasını sağlamaktır. İsmail Efendi çeşmeyi dostu Hamdi'ye emanet eder. Su almaya gelen mahalleli de Hamdi'den suyu parayla alınca ortalık karışır. Durumun acayipliği Pişekar İsmail'i şüphelendirir ve Hamdi'nin foyasını ortaya çıkarmaya karar verir.

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