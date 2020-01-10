Ümraniye'de silahlı market soygunu

İSTANBUL (İHA) – Ümraniye'de maskeli silahlı bir şahıs girdiği marketteki elemanı etkisiz hale getirip çaldığı parayla kayıplara karıştı.

İddiaya göre olay, saat 20.00 sıralarında İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. Yüzü maskeli silahlı bir şahıs, markete girerek kasada bulunan kadına silah çekti. Şoka giren kadının kasadaki paraları verdiği silahlı şahıs olay yerinden hızla kaçtı. Olayın şokunu üstünden atamayan market çalışanı durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine polis ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis silahlı şahsın yakalanması için çalışma başlattı.