Ümraniye'de sokak sanatçıları sahne aldı

Ümraniye'de sokak sanatçıları ‘Sanat Sokakta' etkinliği ile sahne aldı. Ümraniye Belediyesi tarafından sokak sanatçılarına fırsat vermek ve vatandaşların yaşam alanlarını şenlendirmek amacıyla organize edilen etkinlikte sokak sanatçıları vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından sokak sanatçılarına fırsat vermek ve vatandaşların yaşam alanlarını şenlendirmek amacıyla ‘Sanat Sokakta' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Alemdağ Caddesi üzerine konser alanı kurulurken, birçok sokak sanatçısı düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatan sokak sanatçıları organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi. Sokak sanatçılarının yer aldığı konsere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katılım sağlayarak sokak sanatçılarına desteğini ifade etti.

“Sık sık sanatçılarımızı göreceksiniz”

Konserde vatandaşlara seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye'de sanatçı olmak da bir başka. Bu kardeşlerimizin hepsi Ümraniyeli. Alemdağ Caddesinde sık sık sanatçılarımızı sık sık göreceksiniz. Emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu işler sanatçı ruhuyla oluyor, sanatçının ruhu başkadır. Bizlerinde Belediye olarak imkan sağlamamız lazım” şeklinde konuştu.

“İnsanlar buranın aracılığıyla sesini duyurabilirse çok güzel olur”

Konserde sahne alan sokak sanatçısı Can Özten, “Bence hem Ümraniyeli gençler olarak hem de Ümraniye dışından yaşayan gençler olarak çok büyük olanak sağlayacağını düşünüyorum. Gençlerin hem kendini tanıtabilmesi açısından çok önemli. Onun için ben çok takdir ediyorum. İnsanlar buranın aracılığıyla sesini duyurabilirse çok güzel olur, müzikle kalın.” dedi.

Kendimi müzikle tanıtmaya çalışıyorum”

Konserde sahne alan ve böyle desteklerin kendisine çok yaradığı ifade eden sokak sanatçısı Zübeyde Aydemir, “Şuanda müzikle kendimi daha çok bire bir insanlara tanıtmaya çalışıyorum. Ümraniye Belediyesinin yaptığı bu platform da çok işime yaradı. Daha önceden sahne almıyordum ve burada Ümraniye Belediyesinin kurmuş olduğu bu güzel platformda ilk deneyimimi gerçekleştirmiş oldum” şeklinde konuştu.