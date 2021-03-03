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Ümraniye'de sokakta silahlı dehşet kamerada

Ümraniye’de bir şahıs elinde tabanca ile kovaladığı şahsa kurşun yağdırdı.

Ümraniye'de bir şahıs elinde tabanca ile kovaladığı şahsa kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefe olan şahıs yaralandı.


Olay, Şerifali Mahallesi Öztekin Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir şahıs araç içerisinde bekleyen 3 kişiye yaklaşarak aracın kapısını açtı. Araçta bulunan kişilere kurşun yağdıran şahıs, kaçmaya çalışan 2 kişinin peşinden koşarak ateş etmeye devam etti. Silahlı saldırgan dakikalarca kovaladığı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden aracı ile kaçarken kaza yaparak kendini yaraladı.

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