Ümraniye'de STK'lardan emekli amirallerin bildirisine tepki

Ümraniye'de sivil toplum kuruluşları, 104 emekli amiralin imzasını taşıyan bildiriye tepki göstererek basın açıklaması gerçekleştirdi. 29 sivil toplum kuruluşunun katıldığı açıklamaya, "Bizler vatan nöbetinin başındayız, hodri meydan” sözleri damga vurdu.

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Ümraniye'deki sivil toplum kuruluşlarından tepki yağdı. Ümraniye Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına 29 sivil toplum kuruluşu katıldı. Kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve “Bizler vatan nöbetinin başındayız, hodri meydan" yazılı pankart ile açıklama yaptı.

Eğitime Destek Platformu ve Milli İrade Platformu'nun ortak bildirisini okuyan Ensar Vakfı Ümraniye Başkanı İbrahim Atlı, “Millet iradesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz, hodri meydan" dedi.