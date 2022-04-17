Ümraniye'de tartıştığı müşteriye keserle saldırdı

Ümraniye'de zincir market çalışanı, tartıştığı bir müşteriye keserle saldırmaya çalıştı. Araya giren vatandaşlar kavgayı önlerken, dehşet dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanı olan bir kişi markette bulunan müşteri ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada, market çalışanı marketin önünde bulunan stanttan aldığı keserle müşteriye saldırmaya çalıştı. Elindeki keseri savurarak müşterinin üzerine yürüyen şahsı, diğer market çalışanları ve çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurabildi. Keserle müşteriye saldırmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kavga son bulurken, müşteri bir müddet sonra gözden kayboldu.