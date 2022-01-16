Ümraniye'de ticari araca çarpan otomobil yan yattı

Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, refüje ve ardından park halindeki hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazada şok geçiren alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ümraniye Yukarı Dudullulu Mahallesi Natoyolu Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.G.'nin kullandığı Fiat marka 34 UZ 2434 plakalı otomobil, beton refüje çarpıp, ardından park halindeki 35 GA 4326 Fiat marka hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü A.G. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda otomobil sürücüsünün 2,20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada şok geçiren sürücüyü sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, vincin kaza yapan otomobili kaldırmasının ardından trafik normale döndü.