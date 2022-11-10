Ümraniye'de torbacının evindeki bazadan 7 kilo bonzai çıktı

Ümraniye'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında, baza içerisinde gizlenmiş 10 parça halinde toplam 7 kilo ağırlığında bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Benzer suçlardan kaydı olan şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde 9 Kasım Çarşamba günü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde saklamak için kullanıldığı belirlenen eve baskın düzenledi. Baskında, benzer suçlardan kaydı olan Ş.U.(38) yakalandı. Yapılan aramada, koltuk bazasından 10 parça halinde toplam 7 kilo ağırlığında bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.