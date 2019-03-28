Ümraniye'de trafikte tek teker giden motosikletli maganda kamerada

Ümraniye'de trafikte araçların arasından tek teker giden motosikletli maganda saniye saniye kaydedildi.

Ümraniye Şile yolu üzerinde trafikte seyir halinde giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Otoyolda motosikletli bir maganda tek teker seyretti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli maganda tek teker yolda seyir ediyor. Şahıs ardından araçların arasından hızla geçip gözden kayboluyor.