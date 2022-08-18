Ümraniye'de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ümraniye'de sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacılar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay saat 23.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi, Merve Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu sattığı iddia edilen Mert Cem Aslan (25) ve Atacan Eker (21), sokak üzerinde motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil içerisinde olay yerine gelen ve uyuşturu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralanırken silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda Mert Cem Aslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı gencin durumunun ciddi olduğu bildirilirken polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden 11 adet mermi dolu silah şarjörü çıktığı tespit edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.