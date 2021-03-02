Ümraniye'de uyuşturucu imal edilen eve baskın

Ümraniye'de uyuşturucu imal edilen ve satışı yapılan bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'nin Hekimbaşı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde imal edildiği ve satışı yapıldığı ihbarını alan Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sabah erken saatlerde evin çevresini saran polis ekipleri adrese operasyon yaptı. Operasyonda, 10 kök ekilmiş vaziyette toplam 730 gram ot esrar maddesi, 23 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Operasyon sonrası olayla ilgili O.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Ümraniye Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından, uyuşturucu imal ederek satışını gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.