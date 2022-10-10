İhlas Haber Ajansı

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Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı

Ümraniye’de polis ekipleri, uyuşturucu satan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ümraniye'de polis ekipleri, uyuşturucu satan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni ablukaya aldı. Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Filmleri aratmayan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerde uyuşturucu tacirleri kaçmaya çalışıyor, polis ekipleri şüpheli şahısları yere yatırıp ters kelepçeleyerek gözaltına alıyor.

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