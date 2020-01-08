İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın

Ümraniye’de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. İmalathaneden çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Ümraniye'de Site Mahallesi 3008. Cadde'de bir yatak imalathanesinde elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede imalathaneye yayıldı. İmalathanede bulunan süngerlerin yanmasıyla çevreye yoğun duman yayıldı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, imalathanede maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.