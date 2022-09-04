Ümraniye'de 'Yazfest'in 3. günü Hakan Altun konseriyle devam etti

Ümraniye Belediyesinin bu yıl 2'ncisini düzenlediği ‘Yazfest 2022' kapılarını bir kez daha müzikseverlere açarken, Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve 4 gün sürecek olan etkinliğin 3. gününde ünlü sanatçı Hakan Altun sahne aldı.

Ümraniye'de sevilen sanatçı Hakan Altun bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yazfest" şenlikleri çerçevesinde Ümraniye Millet Bahçesinde sahne aldı. Binlerce dinleyicinin katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde Hakan Altun'un sevilen şarkılarını binlerce dinleyici alkışlar eşliğinde hep birlikte söyledi. Millet Bahçesinde düzenlenen renkli konsere Ümraniye Belediye Başkan'ı İsmet Yıldırım katıldı. Kaan Gökman ise Yazfest 2022'de her akşam DJ performansı gerçekleştirecek.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde Hakan Altun'u dinlemek için gelen binlerce vatandaş keyifli bir akşam geçirdi.