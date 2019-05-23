Ümraniye'de yeni doğan bebeklere hoş geldin ziyareti

Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye ailesinin en yeni ve en kıymetli fertlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Ümraniye'de ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan aileleri tek tek evlerinde ziyaret ederek sevinçlerini paylaşan Başkan Yıldırım, “Rabbim çocuklarımıza sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip eylesin” diyerek bebekler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ziyaretlerde annelere bebekleri için hazırlanan çanta hediye ediliyor. Bebek çantasında bebek bezi, bebek çorabı, tulum, emzik, biberon, tırnak makası, ateş ölçer ve ıslak mendil bulunuyor.