Ümraniye'de yol kavgası kanlı bitti

Ümraniye'de yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapan İBB ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı

Olay sabah 04.30 sularında Ümraniye NATO ve Barajyolu yolu caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İBB ekipleri tarafından yol bakım onarım çalışması yapan işçiler yolu kapattı. Gelen 34 ETK 0881 plakalı otomobilin kapalı olan yoldan geçmek istemesi üzerine, İBB ekipleri yolun kapalı olduğunu söyledi. Alkollü olan şahıslar uyarılara aldırış etmedi. Belli bir süre işçilerle sözlü tartışan otomobil içindeki şahısların içinden bir kişi silahını çekip rastgele 13 el ateş etti. Açılan ateşte Çağlar Çelik yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları tespit ederken yaralan Çağlar Çelik ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Olaya tanıklık eden Nesih Altun ”Gece yol çalışması yapıyorduk. Bizim arkadaşlar makine arıza verdiği için duruyorlar. Bir araç geliyor. Arabada 5 kişi var. Yoldan geçmek istiyorlar, bizimkiler izin vermiyor. Kaza yaparsınız, diyorlar. Onları uyarıyorlar. Onlar da, 'Bekleyin 10 dakika sonra geleceğiz' diyorlar. Gerçekten 10 dakika sonra geliyorlar. Bize ateş açtılar. Biz de kaçtık. Bir yaralı arkadaşımız var. Durumu iyi. Olay saat 04.30 sularında oldu" dedi.