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Ümraniye'de 'yol verme' tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı

Ümraniye’de servis sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Ümraniye'de servis sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, servis sürücüsü, tır sürücüsünün kapısını yumruklayınca tır şoförü ise servis sürücüsüne cam şişe fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis aracı sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada servis sürücüsü, tır sürücüsünün kapısını yumruklayınca tır şoförü ise servis sürücüsüne cam şişe fırlattı. Olayı gören diğer sürücüler kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga nedeniyle trafik oluşurken sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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