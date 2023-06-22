Ümraniye'de "Zamanın İlmekleri" yıl sonu sergisi açıldı

Ümraniye'de çeşitli branşlarda kurs alan kursiyerlerin ürettiği ürünler, "Zamanın İlmekleri" konulu yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Serginin açılışına eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katılım gösterdi.

Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında çeşitli branşlarda eğitim gören kursiyerlerin eserleriyle oluşturulan "Zamanın İlmekleri" konulu yıl sonu sergisi açıldı. Sergide; resim, kat'ı sanatı, dekoratif sepet örücülüğü, ev tekstili, hazır giyim, kaligrafi, iğne oyası, kitre bebek ve şiş ve tığ örücülüğü ve takı tasarımı gibi birçok farklı branşta üretilen ürünler sergileniyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye'de Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün zamanın ilmekleri adlı sergimizde el emeği göz nuru ürünler var. Öncelikle kursiyerlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine yüreklerine sağlık, hakikaten Ümraniye'de kültürde sanatta önemli işler yapıyorlar. Sessiz bir şekilde devam ediyoruz. İstanbul Havalimanında da bu ürünler oluşturulan dükkan ile müşterilere ulaşıyor” dedi.

Nabi Avcı, “Başta değerli başkanımız olmak üzere, emeği geçen idarecilerimize, hocalarımıza, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye 20 yıldır özellikle kültür alanında bir sessiz devrim yapıyor. Bu sessiz devrimin öncüleri de yerel yönetimler ve belediyelerdir. Ümraniye Belediyesi bu sessiz devrime değerli hanımefendi kardeşlerimizin destekleriyle önemli katkılarda bulunuyor. Ben emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda kursiyer katıldı.