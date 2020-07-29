Ümraniye'deki camiler bayramda Kabe kokusu ile kokacak

Ümraniye'deki tüm camiler Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından temizlenirken, Kabe kokusu sıkılarak bayrama hazırlandı.

Ümraniye'de bulunan tüm camiler bayram öncesinde Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından temizlendi. Tüm camilere Kabe kokusu sıkılarak Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan cami temizlik ekipleri, bayram öncesinde ilçedeki camilerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Selim Abiş, “Bizim zaten rutin olarak bir programımız var 145 cami ve iki tane cem evi ile ilgili. Aylık programımız var ve rutin olarak camilerin ve cem evlerinin bütün genel temizliğini yapıyoruz. Cam, çerçeve, mihrap, kürsü, avize, halı yıkaması başta olmak üzere tuvalet ve şadırvanlara kadar komple bir temizlik yapıyoruz” dedi.

Kurban Bayramı öncesinde bu çalışmaların sürdüğünü belirten Abiş, “Camilerde ilaçlama ve dezenfektanın dışında Kabe kokumuz var, özel bir kokumuz. Camilere bu kokuyu sıkıyoruz. Bu koku da yaklaşık on gün etkili oluyor” şeklinde konuştu.