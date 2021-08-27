Ümraniye'deki engelli vatandaşın taciz iddialarına mahalleli cevap verdi

Ümraniye'de komşusu tarafından güvenlik kamerası ile takip edildiğini ileri süren vatandaşın iddialarını mahalle sakinleri cevapladı. Mahalleli, taciz edildiğini iddia eden kişinin binasına taktırdığı kameraların aslında kendi evlerinin içini görüntülediğini ve şahsın daha öncesinde de mahalleliye rahatsızlık verecek hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde, iddiaya göre Ümraniye'de yaşanan olayda, Ahmet Çelebi isimli engelli vatandaş annesinin rahatsızlanması sonrası evine ambulans çağırdı. Adrese gelen ambulans, Çelebi'nin komşularından Yusuf E.'ye ait kamyonetin yolu kapaması nedeniyle sokağa giriş yapamadı ve ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma bir süre sonra husumete dönüştü. Yusuf E.'nin durumu daha ileriye taşıyarak 3. katta oturan komşusunun hizasına güvenlik kamerası taktırıp, Çelebi ve ailesini gözetlemeye başladığı ileri sürüldü.

Ahmet Çelebi isimli engelli vatandaş taciz edildiğini iddia ederek basına bir takım açıklamalar yapmıştı. Ahmet Çelebi'nin yaptığı açıklamalara karşın, mahalleli ve suçlanan komşudan cevap geldi. Mahalleli, Ahmet Çelebi'nin binasına taktırdığı kameraların kendi evlerinin için görüntülediğini, asıl taciz mağdurlarının kendileri olduğunu, şahsın daha öncesinde de kendilerine rahatsızlık verecek hareketlerde bulunması nedeniyle mahkemelik olduklarını belirtti.

Ahmet Çelebi'nin suçladığı kişinin damadı olan Hakan Ö., "2018 yılının altıncı ayında asıl malum kişiyle sorunumuz başladı. 2018'de bir komşumuza cinsel tacizde bulunmuş, tacizde bulunmasından dolayı, mahalleli olarak sıkıntı yaşadık ve bu sorunun artık çözülmesini istedik. Mahallemizin muhtarlığına 30 kişinin imza verdiği bir şikayette bulunduk. Fakat bununla alakalı herhangi bir sonuç alamadık. Daha sonra bu taciz davasında olan kişi savcılığa dilekçe verdi. Bunun neticesinde ceza aldı. Ama hala bu şekilde bizleri taciz etmeye devam ediyor" dedi.

“Bilirkişi raporumuz var, evlerimizi kamera ile taciz ediyor”

Engelli şahsın kendi binasına kurduğu güvenlik kameralarının güvenlik amacı yerine komşu evlere çevrili olduğunu ifade eden Hakan Ö., "Kendisi evinin perdelerini hiç açmadan kendi görüntüsünü vermemek adına perdenin arkasından küfürler ediyor. Onun bunun çocuğu bilmem ne tarzında sürekli taciz ediyor ve tahrik ediyor. Bilirkişi raporumuz var. Kendisinin kameralarının direkt evlerimizi taciz etmek amacıyla kurulmuş bir düzeni var. Direkt camlarımızı görüyor. Özellikle genç kız kardeşim var. Onun odasının camını görüyor. Dolayısıyla perdeyi bile açamıyor kız" şeklinde konuştu.