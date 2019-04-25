Ümraniyeli çocuklar Büyük Çamlıca Camii'nde buluştu

Ümraniye Belediyesi, İkra Eğitim Gönüllüleri ile birlikte ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklara Büyük Çamlıca Camii'nde doyasıya eğlendikleri bir gezi programı düzenledi. Gerçekleşen programda eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar ve veliler desteklerinden ötürü Ümraniye Belediyesine teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik gezi programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi İkra Eğitim Gönüllüleri ile birlikte ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklara, Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camii'nde “Benim miracım namaz” etkinliğiyle unutulmaz bir gün yaşattı. Programa Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir de katıldı. Çocuklar ve veliler, yaklaşık 60 bin kişinin aynı anda ibadet ettiği Büyük Çamlıca Camii'ni gezerek yapımı hakkında bilgi aldı. Öte yandan etkinlikte Geleneksel Hacivat Karagöz Oyunu, Keloğlan, Nasrettin Hoca mizahları çocukları doyasıya eğlendirdi. Gezi programında Ümraniye Belediyesi tarafından çocuklara pamuk şeker ve geleneksel Osmanlı macunu gibi çeşitli ikram edildi.