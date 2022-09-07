Ümraniyeli çocuklar yaz Kur'an kursu kapanış töreninde hünerlerini sergiledi

Ümraniye'de Yaz Kur'an Kursu eğitimleri sona erdi. Yaz tatili boyunca eğitim gören öğrenciler, kapanış töreninde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenerek hünerlerini sergiledi.

Ümraniye Belediyesi'nin, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri için Ümraniye Müftülüğü ile her yıl birlikte düzenlediği Yaz Kur'an Kursu bu yıl yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret, kısas-ı enbiya, eğitimi aldı. Eğitimlerin sona erdiği Yaz Kur'an Kursu için bir kapanış töreni düzenlendi. Ümraniye Belediyesi Bahçesi'nde yapılan programa, yüzlerce öğrenci velileriyle birlikte katılım sağladı. Kapanış töreni, Kur'an tilaveti ile başladı. Öğrenciler sahne gösterileri ile hünerlerini sergiledi. 9 merkezde gerçekleşen Yaz Kuran kursu, yaklaşık bin öğrencinin katılımı ile son buldu. Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Osman Boyraz katılım sağlayarak Kur'an kursunu bitiren öğrencilere tablet hediye ettiler.

Eğitimin önemine vurgu yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu çocuklarımızı eğiten bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza dinimizi öğretmek, peygamberimizi öğretmek, Allah'ı öğretmek, dini değerlerimizi öğretmek önemli. Millet bahçemizde tören yapmıştık. Birtakım sözler vermiştik. Bunlara her şey helal olsun” ifadelerini kullandı.

Kurs öğrencisi Kaan Yazıcı, “Ben kursa Temmuz'da başladım. Kısa bir süre içinde Kur'an'a geçtim. Kur'an'da bayağı ilerledim. Kursum da çok iyi geçti” dedi.

Kurstan memnun kaldığını belirten Hamza Mert Karaduman, “Kurs çok eğlenceliydi. Çok güzel geçti. Alfabe öğrendik. Bugünde kapanış programı için buradayız. Burada gösteri yapacağız” dedi.

Kursu herkese tavsiye ettiğini belirten öğrenci İlayda Koç, “Bugün programa çıktık çok güzeldi. Yaz Kur'an kursu çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Peygamber Efendimizin hayatını öğrendik. Melekleri öğrendik” dedi.