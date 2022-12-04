Ümraniyeli gençlerden hayvan bakımevine ziyaret

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hayvan gönüllüsü gençlerle birlikte Hekimbaşı Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Hekimbaşı Hayvan Bakımevi'ni gençlerle birlikte ziyaret etti. Hayvan gönüllüsü gençlerin yoğun katılım sağladığı ziyarette gençler, bakımevinde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. 1 veteriner cerrah, 6 veteriner hekim, 2 teknisyen ile toplamda 35 personelin hizmet verdiği bakımevine gelen Başkan İsmet Yıldırım, tedavisi yürütülen hayvanların son durumuna ilişkin bilgileri yetkililerden aldı. Bakımevi bünyesinde kısırlaştırma, iç ve dış parazit uygulaması, rutin tedavi, ameliyat gibi işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi.

“2022 yılının 11 aylık döneminde 36 bine yakın hayvanımız tedavi gördü”

Konuya ilişkin konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye'de ne kadar canlı hayvanımız varsa vatandaşlarımızın ihbarı üzerine bir sorunları oluştuğu durumda bir telefonla adreslerine kadar gidiyor, araçlarımızla alıyoruz. 2022 yılında 11 aylık dönemde 36 bine yakın hayvanımız bu şekilde tedavi gördü. Yine kısırlaştırma konusu çok önemli. Bu yıl içerisinde bin 567 hayvanımız için kısırlaştırma işlemi uyguladık. Burada ayrıca 35 personelimiz ve cerrahi işlemlerin uygulandığı ameliyathanemiz var” dedi.

“Tedavileri yapılıyor”

Barınağa ziyarete gelen gençlerden Kübra Demirci, “Hayvan bakımevine geldik. Her şey gayet güzel. Tedavileri yapılıyor, gayet temiz bir ortamda” diye konuştu.