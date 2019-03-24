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Ümraniyeliler Yenikapı mitingine hareket etmeye başladı

Ümraniyeliler Yenikapı’da düzenlenecek miting için metroları kullanarak yola çıktı.

Ümraniyeliler Yenikapı'da düzenlenecek miting için metroları kullanarak yola çıktı. Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, miting için Çarşı Meydanı'nda toplanan Ümraniyelileri selamladı.


Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenleyeceği mitinge gitmek için bir araya gelen Ümraniyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Çarşı Meydanı'nda toplandı. Küçük büyük çok sayıda kişinin buluştuğu meydana gelen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, burada vatandaşları selamladı. Vatandaşlarla sohbet eden ve zaman zaman fotoğraf çektiren Yıldırım, daha sonra miting alanına gitmek üzere ayrıldı. Meydanda toplanan vatandaşlar ise buradan miting alanına doğru metro ile hareket etmeye başladı.

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