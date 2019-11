Ümraniye'nin ilk kaykay parkı açıldı

Ümraniye'nin ilk kay kay parkı, düzenlenen programla Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Kaykay parkının açılışını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Dudullu'da yapılması planlanan uluslararası standarttaki ikinci bir kay kay parkının müjdesini verdi.

Ümraniye'nin Tantavi Mahallesi'nde yapılan ilk kay kay parkının açılışı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından yapıldı. Açılış nedeniyle düzenlenen programda konuşan Başkan Yıldırım, Ümraniyelilere uluslararası standartta ikinci bir kay kay parkı yapılacağının müjdesini verdi. İlk kay kay parkının yapılış hikayesini anlatan Yıldırım, “Seçim zamanında gezerken yanıma bir genç geldi. Her yerde kay kay parkı var, bir tek bizde yok dedi. Bende yapalım o zaman dedim. Hangi mahallede oturuyorsun diye sordum Tantavi Mahallesi dedi. Bu yüzden ilk kay kay parkımızı Tantavi mahallesinde hizmete açtık” şeklinde konuştu.

Dudullu tarafında yapılması planlanan ikinci bir kay kay parkının müjdesini veren Yıldırım, “Tabi ki bununla da bitmeyecek. Şimdi Dudullu tarafında, 3 bin ya da 5 bin metre kare bir alana, Uluslararası standartta ve İstanbul'un en büyük kay kay parkını Ümraniye'mize kazandıracağız” dedi. “Ümraniye Sporun Merkezi Olacak” Göreve geldikten sonra Ümraniye'ye çok amaçlı millet bahçesi ve yine çok amaçlı kapalı yüzme havuzlu spor merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, “Bundan sonrada 3 mahallemizde daha kapalı yüzme havuzlu spor merkezlerimizi spor bakanlığımız ile birlikte Ümraniye'mize kazandıracağız. Ayrıca amatör kulüplerimizin her dalına destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında 5 mahallede hanımlara fitness salonu açtık. Yeter mi yetmez tabii. Şimdi hanımlara her mahallede spor yapabilecekleri 50 ya da 60 fitness salonu daha yapacağız. Bitmedi. Hizmetlerimiz sporun her dalında devam edecek. Mesela her mahallede gençlerimizin çocuklarımızın faydalanabileceği ve spor yapabileceği alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Her mahallede en az 2 basketbol sahası alanı ve Ümraniye'mizde toplamda 110 basketbol potaları olan basket sahalarını hizmete sokacağız. Ümraniye bu projelerimiz ile sporun merkezi haline gelecektir diye konuştu.

Kay kay parkının Ümraniyelilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Yıldırım, konuşmasının ardından parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Action Time ekibinin adrenalin dolu gösterisi damga vurdu. Programa katılan vatandaşlar gösteriyi nefeslerini tutarak izledi.