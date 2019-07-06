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Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı

Ümreniyespor, geçtiğimiz sezonu Kırşehir Belediyespor’da tamamlayan 23 yaşındaki Alihan Tuncer’i kadrosuna kattı.

Ümreniyespor, geçtiğimiz sezonu Kırşehir Belediyespor'da tamamlayan 23 yaşındaki Alihan Tuncer'i kadrosuna kattı.


Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ümraniye ekibi, bu bağlamda geride kalan sezonun devre arasında Bandırmaspor'dan, Kırşehir Belediyespor'a transfer olan Alihan Tuncer'i renklerine bağladı.


Alihan, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor ve Kırşehir Belediyespor formaları altında toplam 30 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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