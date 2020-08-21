Ümraniyespor, Batuhan Artarslan'ı transfer etti

Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak BB Erzurumspor forması giyen Batuhan Artarslan'ı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

BB Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Batuhan, geçtiğimiz sezon 13 maçta 1 gol kaydetmişti.