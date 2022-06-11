Ümraniyespor, Geraldo'yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Andolalı futbolcu Geraldo’yu renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, Andolalı futbolcu Geraldo'yu renklerine bağladı.
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak MKE Ankaragücü'nde top koşturan Geraldo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, MKE Ankaragücü takımında forma giyen, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yu 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Geraldo'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.