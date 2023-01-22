Ümraniyespor ile Fenerbahçe 2. randevuda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde 2. randevu

Fenerbahçe ile Ümraniyespor yarın oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

İrfan Can Kahveci cezalı

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer alamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve haftaya oynanacak Kasımpaşa karşısında görev alabilecek.

6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Attila Szalai ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.