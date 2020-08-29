Ümraniyespor, Kevin Mayi'yi kadrosuna kattı

Ümraniyespor, son olarak Stade Brest 29 forması giyen 27 yaşındaki Fransız santrfor Kevin Mayi’yi kadrosuna kattı.
Ümraniyespor, son olarak Stade Brest 29 forması giyen 27 yaşındaki Fransız santrfor Kevin Mayi'yi kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dün yıldız oyuncu Moussa Sow ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atan kırmızı-beyazlıların yeni transferi ise Kevin Mayi oldu. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 takımlarından Stade Brest 29'da geçiren Mayi'yi renklerine bağladı.
Fransız futbolcunun kariyerinde Chamois Niortais, Ajaccio ve NEC Nijmegen takımları da bulunuyor.