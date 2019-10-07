Ümraniyespor'dan taraftar desteği çağrısı

Dün Adanaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturan Ümraniyespor'dan taraftarlara destek çağrısı geldi. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, “Kendi evimizde oynadığımı hissetmek istiyorum” dedi.

TFF 1. Lig'de 7 haftada topladığı 14 puan sonucu gol averajı ile lider durumda bulunan Ümraniyespor'dan taraftarlarına destek çağrısı yapıldı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, kırmızı-beyazlı taraftarlarla Ümraniyespor Tesisleri'nde bir araya gelerek, daha fazla destek beklediklerini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, taraftar desteği olmadan bir noktada eksiklik yaşadıklarının altını çizerek, “Buranın sahibi olan Ümraniyeliler. Bu taraftar sayısı bu kulübe yakışmıyor. Semtimizin insanlarını kendi takımlarını sahiplenmesi adına neler yapabiliriz diye düşündük. Takımın sahibi olanların istediği ne, ona göre muhakeme yapıyoruz. Bu camianın artık kabuğunu yırtarak bir yerlere gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Kendi evimde oynadığımı hissetmek istiyorum”

Taşyürek, Ümraniyespor futbolcuları ve teknik heyetinin ilçede sempozyumlar düzenleyerek daha fazla taraftar adına çalışacaklarını belirterek, “Ben teknik direktör olarak üzerime misyon yükledim. Bu misyon adına kendim ve futbolcularım her şeyi yapacağız. Mahalle mahalle, semt semt, okul okul sempozyumlarla mahallelere futbolcu arkadaşlarımızı götüreceğiz. 12. Adam olmadan bu işi gördük ki son noktaya taşıyamıyoruz. Arkadaşlarıma yaptıklarının yetmediğini söylüyorum. Ben o sahaya takımımla çıktığımda 12. Adam da yüreğiyle, gönlüyle arkamızda olacak. Kendi evimde oynadığımı hissetmek istiyorum” şeklinde konuştu.