Umreciler kutsal topraklara dualarla uğurlandı

İhlas Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İrfan Turizm, 2019 yılının ilk umre programını gerçekleştirdi. 40 kişiden oluşan kafile dualarla Atatürk Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlandı. Sabah saatlerinde havalimanının dış hatlar terminaline gelen umreciler, bilet ve pasaport işlemleri sonrası ziyaretin ilk durağı olan Medine'ye hareket etti.

Havalimanında yılın ilk umre dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan İrfan Turizm Genel Müdürü Galip Bilecen, “2019 yılı ilk umremizi bugün yapıyoruz. Bundan sonra 26 Şubat'ta, aynı zamanda devamında da sene boyunca hem hac turizminde hem de umrede yer alacağız. İnanç turizminde iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun haricinde Saraybosna'ya, Türkmenistan'a, Hindistan'a ve aynı zamanda yurt içinde de Şanlıurfa, Bursa, Çanakkale gezilerimiz olacak. Umre için bugün gidip, 2 Şubat'ta döneceğiz. İlk kafilemiz 35 umreci, 5'i görevli arkadaşlarımız olmak üzere toplam 40 kişi olarak gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Osman Gül'ün kafile başkanlığını yaptığı 40 kişilik ekip, umre programı kapsamında ilk olarak Medine, daha sonra ise Mekke'yi ziyaret ederek ibadetlerini yerine getirecek.