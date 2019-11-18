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'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Umudum Öğretmenim Projesi’ kapsamında Maltepe’de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Fenerbahçe Stadı’nı gezdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında Maltepe'de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Fenerbahçe Stadı'nı gezdi.


Fenerbahçe ile Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen stat gezisi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nu gezdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Nazlı Ercan, Simla Türker Bayazıt ve Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yetkilileri ile beraber stadı gezen öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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